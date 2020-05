Agrigento, soldi versati ma auto e moto non arrivano

Ha acquistato una moto e versato 1.000 euro di caparra, un altro un’autovettura con anticipo di 4mila euro (è il secondo caso in una settimana), su siti di annunci di vendita on line, ma i due veicoli non sono mai arrivati a destinazione.

Le trattative in questo caso sono andate avanti su noti siti, e quando sono stati accreditati i soldi per l’acquisto dei mezzi, i “venditori” si sono volatilizzati nel nulla. Gli accordi erano stati confermati sia telefonicamente, che via email. A seguito del bonifico hanno atteso invano i veicoli, ma non hanno ricevuto nulla.

Ai due truffati non è rimasto altro da fare, che rivolgersi alla polizia. Hanno presentato la denuncia agli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento