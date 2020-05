Sindaco Sciacca visita ospedale, Commissario Alberto Firenze: “Amministrazione ha avuto modo di verificare gli interventi fatti in due mesi”

Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti stamani ha visitato la

struttura ospedaliera. Ad accompagnarla sono stati il commissario ad acta degli

ospedali riuniti Sciacca-Ribera Alberto Firenze, e il direttore sanitario di presidio

Gaetano Migliazzo. Il sindaco ha avuto modo di apprezzare gli interventi messi in

atto fin dal suo insediamento, due mesi fa, dal commissario Firenze per garantire la

massima sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti. Il sindaco ha visitato l’area

no Covid e la zona Covid, prendendo visione delle misure adottate dal commissario

che hanno permesso, in sinergia con l’Asp di Agrigento, di operare in assoluta

sicurezza nel pieno dell’emergenza Covid-19. Firenze e Migliazzo hanno tracciato al

sindaco le linee future in attesa che il governo regionale, con in testa l’assessore alla

Salute Ruggero Razza, definisca il piano per la Fase 2. “Siamo fiduciosi di quello che il

governo e l’assessore Razza stanno facendo – hanno detto Firenze e Migliazzo –

perché negli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera si possa agite sempre in sicurezza a

garanzia deii pazienti e delle altre patologie che necessiteranno di interventi.

“Abbiamo fatto un lavoro ‘chirurgico’ per eliminare quelle criticità che avrebbero

potuto determinare problemi, il sindaco oggi ha avuto modo di apprezzare il lavoro

fatto – hanno aggiunto Firenze e Migliazzo – Adesso siamo in attesa delle indicazioni

dell’assessorato alla Salute per la Fase 2”. Il commissario Firenze e il direttore

Migliazzo hanno spiegato al sindaco di avere operato durante la fase di emergenza

“nel rispetto delle regole di sicurezza impartite dalle istituzioni e di avere adottato

le misure necessarie per rendere più funzionale l’ospedale di Sciacca e per

rispondere alle esigenze dei pazienti Covid e no Covid”.