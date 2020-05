Gli agenti della squadra Mobile di Agrigento è riuscita a sedare, tempestivamente, una violenta rissa, sfociata in una scazzottata, nei pressi dell’Ufficio Postale di piazza Ugo La Malfa, evitando, così, che la situazione degenerasse.

La zuffa ha rischiato di coinvolgere ignari anziani, presenti in fila per prelevare la pensione. Tre partecipanti, che hanno riportato traumi, sono stati denunciati, alla Procura della Repubblica, per rissa.