Ancora uno sbarco di migranti nell’Agrigentino. “Nave per quarantena a Lampedusa”

Un’imbarcazione con una sessantina di migranti è arrivata direttamente sugli scogli di Cala Madonna, a Lampedusa.

“Come era prevedibile – dice il sindaco delle Pelagie Totò Martello – le buone condizioni del mare favoriscono gli sbarchi. È indispensabile che la nave Moby Zazà destinata alla quarantena dei migranti, che attualmente è ancora a Porto Empedocle, venga al più presto fatta arrivare a Lampedusa”.

Chi sbarca adesso sull’isola fa tanti passaggi prima di arrivare sulla nave quarantena. I 53 arrivati tra martedì e mercoledì sono stati al molo, prima di andare in una struttura messa a disposizione della chiesa. Da lì con i mezzi della Guardia costiera fino a Porto Empedocle, poi un breve passaggio in pullman per arrivare, finalmente, sulla nave.