Fiamme nella terrazza di palazzina, vigili del fuoco evitano il peggio

Un incendio, di natura ancora sconosciuta, è divampato in una palazzina di Viale Stati Uniti, nell’abitato dio Favara.

Le fiamme, alimentate da un venticello caldo per via delle alte temperature, avrebbero avvolto un cumulo di spazzatura, sulla terrazza dello stabile.

A dare l’allarme i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Subito hanno recuperato e allontanato due bombole di gas per evitarne il surriscaldamento, poi hanno domato l’incendio, evitando di estendersi.