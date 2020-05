Brucia l’auto di una giovane disoccupata licatese. Indagini in corso

Un incendio di cui non si conosce ancora l’origine ha devastato l’autovettura di una donna. E’ successo nel corso delle ore notturne.

Si tratta di una Fiat Punto, di proprietà di una 29enne disoccupata di Licata. Il fatto è accaduto in via Generale La Marmora, nel quartiere “Oltreponte” di Licata.

Scattato l’allarme sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. I pompieri hanno spento le fiamme. Sono state avviate le indagini da parte dei poliziotti del Commissariato di Licata. Le cause sono in corso di accertamento.