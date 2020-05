Elicottero dei carabinieri sorvola e controlla dall’alto la fascia costiera dell’Agrigentino

Un elicottero dei carabinieri ha sorvolato i territori della provincia, da Licata, passando per Agrigento e Palma di Montechiaro. E’ successo ieri. Tutto quanto per scovare eventuali assembramenti di persone in strada e sulle spiagge. Da ricordare che non si può fare il bagno in mare e non si può prendere la tintarella sugli arenili (questo almeno fino alla fine di maggio).

Ma il servizio potrebbe essere servito anche per verificare altre situazioni. E’ quindi ipotizzabile che i militari si siano soffermati anche sul fenomeno dell’abusivismo edilizio, fotogrammi da comparare con quelli vecchi, per verificare eventuali nuovi scempi o illegalità in questo periodo di emergenza sanitaria: ad esempio la realizzazione di ville con piscine e immobili di recente costruzione non autorizzati.

Ma è anche possibile un controllo nell’ambito della lotta alla coltivazione di stupefacenti o alla ricerca di discariche abusive o illecita gestione di rifiuti.