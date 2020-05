Coronavirus, 22 positivi in meno. Sale il numero delle persone guarite: sono 32

Rispetto agli ultimi giorni aumentano di poco i nuovi contagiati, ma aumentano anche i tamponi, e dai quattro di ieri, si passa agli undici di oggi con un rapporto fra test e positivi che passa da 0,2 a 0,3 per cento.

Ma la tendenza continua a rimanere quella di un calo dei casi e soprattutto registra una sola nuova vittima, 32 guariti in più e 22 attuali positivi in meno.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (mercoledì 13 maggio), così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 107.991 (+2.974 rispetto a ieri), su 96.860 persone: di queste sono risultate positive 3.354 (più 11 rispetto a ieri), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.889 (-22), 1.203 sono guarite (+32) e 262 decedute (+1).

Degli attuali 1.889 positivi, 225 pazienti (-24) sono ricoverati – di cui 13 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.664 (+2) sono in isolamento domiciliare.