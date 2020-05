Tornati ad Agrigento 26 persone che lavorano o studiano al Nord

Tra l’8 e 11 maggio, 26 persone di Agrigento, sono tornate in città, ed hanno chiamato il centralino della polizia Locale per autodenunciarsi, ed avvisare, che si sono messi in quarantena nelle rispettive abitazioni, chiedendo di poterlo fare in sicurezza per tutelare le proprie famiglie, e il resto della popolazione.

Inoltre, alcuni di loro hanno chiesto di essere monitorati, chiedendo la collaborazione della protezione Civile. Un grande atto di responsabilità da parte di tutti, di ritorno dalle regioni del Nord, per ricongiungersi con le loro famiglie.

Dai primi giorni di maggio ad oggi sono una sessantina le persone, che si sono registrare e autodenunciate.