Coronavirus, test sierologici gratuiti per le forze dell’ordine

Via libera ai test sierologici gratuiti per le forze dell’ordine in Sicilia. Il provvedimento, fortemente auspicato dalla struttura sindacale LeS poliza, è stato accolto con favore dall’assessore alla Salute Ruggero Razza durante un incontro in videoconferenza del 9 aprile scorso.

I test contribuiranno in maniera decisiva alla lotta contro il nuovo Coronavirus. Questa indagine sanitaria svolta sulle forze dell’ordine, così come i sanitari costantemente a contatto con la popolazione, fornirà un’adeguata mappatura del contagio nell’Isola e costituirà, qualora la valenza terapeutica venisse accertata, uno straordinario bacino per la produzione di plasma.