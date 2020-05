Agrigento, serratura cambiata e valigie davanti casa: lite tra marito e moglie

Torna a casa e trova le valigie, contenenti vestiti ed effetti personali, davanti alla porta d’ingresso, e la serratura cambiata. Un 40enne di Agrigento è andato in escandescenza. Ma la moglie di qualche anno più giovane non ha voluto sentire ragioni di aprire l’uscio di casa.

I protagonisti sono in fase di separazione. Teatro della vicenda, l’abitazione per anni abitata dalla coppia, in una palazzina di Agrigento.

Poi la stessa ha raccolto capi di abbigliamento, scarpe e quant’altro appartenenti al quarantenne, e sistemando tutto all’interno di valigie, zaini e borse, le ha collocate davanti la porta. L’uomo, appena tornato, alla vista dei bagagli e dell’impossibilità di accedere dentro l’abitazione, è andato su tutte le furie.

E’ scattato l’allarme al 112. Provvidenziale e tempestivo l’intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno riportato la calma.L’uomo ha denunciato la coniuge per violenza privata. “Siamo in procinto di separarci” la giustificazione fornita dalla dona ai poliziotti.