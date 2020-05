Dopo tre mesi di ricovero non ce l’ha fatta Federica Aleo, la 28enne di Canicattì, rimasta coinvolta in un incidente stradale, avvenuto il 2 febbraio scorso, in via Gramsci, a pochi passi da Corso Aldo Moro, a Ravanusa.

Nel terribile schianto aveva perso la vita un giovane infermiere, Lorenzo Miceli. Su quella macchina viaggiava pure Federica.

In gravissime condizioni venne portata all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Questa notte il suo cuore si è fermato.