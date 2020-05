Coronavirus, Firetto: “Riaprire altre attività. Il futuro dipende da nostri comportamenti”

“Riapriamo e ripartiamo con giudizio. Affrontiamo questo fine settimana con attenzione. Dobbiamo riprenderci gradualmente la nostra quotidianità. Ci auguriamo che prestissimo, nel rispetto delle regole di sicurezza, si possano riaprire altre attività. Il futuro dipende da noi. Dai nostri comportamenti”. Così il sindaco Lillo Firetto rivolgendosi ai cittadini di Agrigento, con l’invito ad affrontare la “fase2” con senso di responsabilità.

“La ripresa è necessaria e urgente, ma massima cautela! Fa rabbia, intanto, che ci sia chi in questa emergenza, in questo dramma per tante famiglie e per tante attività piccole e grandi ci sia chi stia approfittando.

Si assiste a un aumento dei prezzi di acquisto all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, in particolare detergenti, disinfettanti e guanti. L’Antitrust ha avviato un’indagine su questa speculazione ingiustificata. Controlli sono in atto sin dalle prime settimane del lockdown anche da parte della Regione sui prezzi di frutta e verdura.

Quel che abbiamo apprezzato in queste settimane è la solidarietà. Approfittare delle necessità altrui in questo momento è inaccettabile . Spero che proseguano i controlli anche sulla certificazione e sui prezzi delle mascherine”.