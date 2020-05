Coronavirus, dal sito istituzionale dell’ASP di Agrigento si possono consultare dati completi sull’andamento dell’emergenza

Dati numerici, statistiche e grafici esaustivi sull’andamento dell’emergenza epidemiologica in provincia aggiornati quotidianamente. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento rende disponibile a tutta la collettività, non solo agli organi d’informazione come fa da tempo, un quadro completo della diffusione del Covid-19 sul territorio. Il report, aggiornato ogni giorno entro le ore 24, è già consultabile all’interno di una sezione dedicata del sito istituzionale www.aspag.it raggiungibile attraverso un pulsante specifico contenuto nella homepage. In maniera molto intuitiva tutti i cittadini possono accedere direttamente ai contenuti ottenendo con facilità i dati dei soggetti positivi al Coronavirus per ciascun comune (suddivisi fra pazienti in trattamento, guariti e deceduti), il numero di persone ricoverate presso le varie strutture ospedaliere, il totale dei tamponi rino-faringei eseguiti dall’inizio dell’epidemia e di quelli effettuati nel corso della giornata con i casi positivi riscontrati e molte altre informazioni. Oltre ai dati numerici sono disponibili anche grafici utili a quantificare con immediatezza il trend della malattia, la curva comparativa fra la fase 1 e la fase 2 e l’incidenza geografica dell’epidemia.