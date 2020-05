Randagismo: On. Pullara chiede ai sindaci costi e durata delle convenzioni con i canili

“La diffusione nel territorio della provincia di Agrigento delle convenzioni con i canili, costi e durata.”

A chiederlo con una nota scritta inviata a tutti i sindaci del Libero Consorzio di Agrigento è il deputato regionale l’On

Carmelo Pullara, capogruppo Popolari e Autonomisti all’Ars.

“In qualità di componente della commissione speciale d’inchiesta sul fenomeno del randagismo in Sicilia,istituita presso l’Assemblea regionale Siciliana, -dichiara Pullara- stante che si è in fase di discussione del DDL “ Sulle norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”, ho chiesto a tutti i sindaci della provincia di Agrigento di conoscere la diffusione nel territorio delle convenzioni con le strutture per il ricovero di animali da affezione,siano essi canili sanitari o canili rifugio.

È importante -scrive Pullara-sapere quali e quante siano le convenzioni con i canili,sia quelle in atto vigenti che quelle attivate negli ultimi anni,insistenti nel proprio comprensorio comunale, ovvero stipulate con strutture presenti in comuni diversi da quello amministrato.

Ho chiesto altresì-conclude Pullara-di conoscere quale sia la durata delle convenzioni e i costi diretti e indiretti,per anno di competenza, che ne sono derivati o che ne deriveranno ,sempre con riferimento agli ultimi anni.”