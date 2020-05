Palma di Montechiaro, “fase2” del Coronavirus: Comune aperto tutti i giorni dalla mattina alla sera

Dodici ore ininterrotte, dalle 8 alle 20,tutti i giorni. Il Comune di Palma di Montechiaro al fianco dei cittadini con tutti gli uffici che possono essere raggiunti telefonicamente, in modo da gestire nel migliore dei modi questa “fase 2” che si preannuncia difficile e delicata. Naturalmente, sarà presente anche il sindaco, Stefano Castellino, che da quando è scoppiata la Pandemia ha trasferito armi e bagagli a Palazzo degli Scolopi essendo anche il responsabile della Protezione civile locale.

“È stata una decisione presa senza pensarci su due volte – dice il primo cittadino – Sono orgoglioso del personale che ha sposato appieno questa decisione. Sapevo di contare su gente laboriosa, in questo periodo, tutti hanno dato il 110 per cento. Tutti gli uffici comunali potranno essere interpellati dalla mattina alla sera per qualsiasi esigenza. Ci sarà sempre qualcuno che risponderà al telefono per sidusfare ogni singola richiesta. Penso che siamo il primo comune d’Italia a fare una cosa del genere, ma è necessario farlo, d’altronde il Comune è la casa dei cittadini”.