Coronavirus, nuovo tampone positivo a Sciacca. In provincia di Agrigento 135 casi

La notizia è stata comunicata al sindaco Francesca Valenti. La nuova persona positiva è la moglie di uno dei tre attuali contagiati in città. Con il nuovo caso salgono adesso a 4 gli attuali positivi a Sciacca.

Quindi a Sciacca sono 26 i casi accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid19. Di questi 18 sono i guariti, 4 i deceduti.

La situazione a livello provinciale è di complessivi 135 casi. Nel frattempo una delle persone attualmente ancora positive è stata dimessa dall’ospedale in cui era ricoverata, e terminerà il periodo di quarantena, in attesa dei tamponi che confermino la guarigione, in una residenza sanitaria assistita della provincia di Caltanissetta.