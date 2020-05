“La commissione Salute dell’Ars esprime solidarietà e sostegno all’assessore Ruggero Razza invitandolo a proseguire con determinazione il suo difficile lavoro per il miglioramento del sistema sanitario regionale”. Lo scrive in una nota la presidente della sesta commissione dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo dopo la notizia di una lettera di minacce indirizzata all’assessore regionale per la Salute Ruggero Razza e del danneggiamento della sua auto privata.