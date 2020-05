On. Savarino, Duomo di Agrigento: al via la gara per i lavori alla collina

Pubblicato il bando di gara da quasi venti milioni di euro per l’ affidamento dei lavori che metteranno fine al cedimento della collina sulla quale sorge il Duomo di Agrigento e l’intera area diocesana della Città dei Templi.

” La pubblicazione del bando mi riempie di orgoglio e speranza. Grazie al Presidente Musumeci, por portare avanti con concretezza e celerità, gli impegni presi col territorio. L’avvio dei lavori restituirà alla città di Agrigento la piena fruizione della sua meravigliosa Cattedrale. Soprattutto in un momento di emergenza, che questo importante investimento di 20 milioni di euro, sia di ausilio per la ripresa economica della città di Agrigento”

On Giusi Savarino

Presidente IV Commissione legislativa ARS