Lampedusa, barca in avaria: salvati 67 migranti

Le motovedette della Guardia costiera italiana e dalla Guardia di finanza, hanno salvato 67 persone, all’interno delle acque territoriali italiane, a circa 12 miglia dalle coste di Lampedusa.

Alcuni dei migranti, che si trovavano a bordo di una imbarcazione in legno con motore in avaria, alla vista delle unità navali, si sono lanciati in acqua e sono stati recuperati immediatamente dai soccorritori.

Le unità della Guardia costiera e della Guardia di finanza stanno ora dirigendo verso il porto di Lampedusa con a bordo le persone salvate.