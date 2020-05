Coronavirus, consegnati beni prima necessità per le famiglie bisognose

Proseguono gli interventi della Protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per di aiuto. Nell’ultima giornata di lavoro lo staff coordinato dal funzionario responsabile Marzio Tuttolomondo ha effettuato consegne di generi alimentari nei comuni di Menfi, Sciacca e Burgio, continuando così l’attività di sostegno ai Centri Operativi Comunali dei comuni che avevano già fatto richiesta.

I generi alimentari non deperibili sono stati acquistati dal Libero Consorzio grazie alla donazione del Comando Provinciale dei Carabinieri, che ha raccolto una somma per aiutare le numerose famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19. Lunedì prossimo lo staff della Protezione Civile del Libero Consorzio completerà il giro di consegne nel comune di Licata.

In questa drammatica fase il Libero Consorzio sta producendo il massimo sforzo per alleviare la sofferenza di quanti, in seguito al lockdown ordinato dai Governi nazionale e regionale, hanno visto praticamente azzerate le normali entrate delle loro attività economiche, con gravi ripercussioni sul proprio tenore di vita.