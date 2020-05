Prosegue la sanificazione degli automezzi del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Continua la sanificazione degli automezzi utilizzati dal personale dell’Ente in queste settimane di emergenza da Covid-19. Il prossimo turno di sanificazione, in programma il 4 maggio, sarà effettuato nella sede di Via Acrone ad Agrigento e riguarderà gli automezzi del settore Infrastrutture stradali ed Edilizia Scolastica, Affari Generali, Giardino Botanico. L’attività affidata alla ditta Aga Servizi s.r.l., richiederà almeno dieci minuti per ogni automezzo che potrà essere riutilizzato dopo circa un’ora. Per i mezzi pesanti del Libero Consorzio la sanificazione avviene direttamente sui luoghi d lavoro.

L’attività già operativa da alcune settimane, d’intesa con il Segretario Generale dr.ssa Caterina Moricca e con il Commissario Straordinario dr. Alberto Girolamo Di Pisa, è curata dal servizio di “Protezione e Prevenzione” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Si tratta di un servizio necessario per tutelare la sicurezza dei dipendenti e per garantire il contrasto ed il contenimento nel territorio della diffusione del virus.

Gli automezzi che sono oggetto della sanificazione sono quelli utilizzati dal personale che continua a prestare il proprio lavoro direttamente nel territorio quali la Polizia Provinciale, i dipendenti del settore Infrastrutture Stradali, la Protezione Civile e la Manutenzione.

Gli altri settori del Libero Consorzio di Agrigento, in seguito all’adozione da parte di appositi provvedimenti del Commissario Straordinario Di Pisa e del Segretario Generale dell’Ente per la gestione emergenza Covid-19, continuano, anche nei prossimi giorni, l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile. I cittadini e gli utenti dei servizi offerti dal Libero Consorzio per eventuali informazioni possono contattare i numeri verdi a disposizione 800-315 555 o 800-236 837.