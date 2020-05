On. Savarino, fino a 5 mila euro per ristrutturazione facciate degli edifici e 2 milioni e 500 mila euro per i siti Unesco

“Le parole chiave per la ripartenza sono: Rigenerazione e Bellezza” dice la Presidente della IV Commissione , onorevole Savarino “ fino a 5 mila euro per i privati che ristrutturano le facciate degli edifici e 2 milioni e 500 mila euro per i siti Unesco che sono in difficoltà per l’assenza di incassi. Piccoli passi che vanno verso la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, e di conseguenza foraggiano il Turismo, e verso la rigenerazione dei nostri Comuni, per il benessere nostro e dei Turisti che saremo pronti ad accogliere al più presto, non appena l’emergenza Covid19 sarà finita. Dopo la sessione di bilancio l’Aula dovrà occuparsi di urbanistica ed edilizia, temi su cui la solerte Commissione che presiedo, ha già pronti due importati disegni di legge!”

On Giusi Savarino

Presidente IV Commissione legislativa ARS