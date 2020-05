On. Giusi Savarino, finanziaria, esenzione canone ed imposte

“Non possiamo chiedere denaro a chi non ha lavorato a causa dell’emergenza! Per questo motivo abbiamo appena approvato in Aula un emendamento che esonera il pagamento dei canoni demaniali, irrigui e di pascolo e l’esonero delle concessioni governative.

E non solo, abbiamo varato una norma che obbliga i Comuni a non richiedere il pagamento del suolo pubblico ai bar, ristoranti ed alle attività turistiche, utilizzando il fondo perequativo, stanziato dalla Regione, per coprire le minori entrate.

Ed ancora abbiamo pensato ai cittadini: le auto di piccola cilindrata non pagheranno il bollo ; e verranno sospese le rate del mutuo stipulato per l’edilizia residenziale agevolata.

Sono soddisfatta del lavoro svolto. È questa la giusta direzione per la ripresa. ”

On. Giusi Savarino

Presidente IV Commissione legislativa ARS