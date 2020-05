Canicattì, evade per la quarta volta dai domiciliari: donna nuovamente arrestata

Arrestata per la quarta volta, in una settimana, per evasione dai domiciliari. La protagonista è Laura Savaia, 25 anni, di Canicattì, finita nuovamente in manette nella notte fra mercoledì e giovedì, mentre gli investigatori davano la caccia al piromane delle auto incendiate.

I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno notato la donna mentre stava camminando a piedi dalle parti di via Torino. Alla vista dei militari avrebbe cercato di fuggire, ma è stata subito bloccata.

Portata in caserma, durante la perquisizione, è stata trovata in possesso di un coltello di 15 centimetri. E’ stata arrestata per l’accusa di evasione e il pubblico ministero Alessandra Russo ha disposto ancora gli arresti domiciliari.