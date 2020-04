Canicattì, appicca il fuoco alle auto, identificato e denunciato l’autore del gesto

La Squadra Mobile di Agrigento, il commissariato di polizia e i carabinieri di Canicattì coordinati dal sostituto procuratore Alessandra Russo hanno identificato e denunciato, l’uomo che ha causato il vero e proprio panico ai cittadini Canicattinesi appiccando, nella tarda serata di ieri, il fuoco a diverse auto per le vie cittadine

Si tratta di un un uomo noto già alle forze dell’ordine, L.C. 43 anni, stando a quanto rende noto la Procura della Repubblica di Agrigento, avrebbe agito per “vendetta personale”, in preda ai fumi dell’alcol. Non è stato, possibile procedere all’arresto, essendo trascorsa la flagranza di reato. Verrà, ovviamente, chiesta una misura cautelare.