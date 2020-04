Ribera, giovane trovato morto nello stabile degli ex uffici comunali

Un giovane è stato trovato morto dai carabinieri all’interno dei locali diroccati degli ex uffici finanziari di viale Europa, tra le palazzine delle case popolari e quelle delle cooperative edilizie, a Ribera.

Si tratta di Muhamed Faruk, di 40 anni, da anni presenza fissa nel riberese. I militari dell’Arma sono arrivati sul posto dopo la segnalazione da parte degli operatori della Protezione Civile, che ogni giorno gli portavano il pranzo, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitari per il Coronavirus.

Già eseguita l’ispezione cadaverica da parte del medico legale. Pare che sia deceduto forse per un improvviso malore accusato durante la notte. Viveva da solo in quei locali fatiscenti.

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero, a disposizione della Procura.