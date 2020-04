Canicattì, notte di panico, appiccato incendio a numerose auto tra le vie della città

Notte di grande confusione e panico a Canicattì, tra le vie della città sono state incendiate quattro macchine nel giro di pochi minuti.

In questo momento, i vigili del fuoco sono impegnati a cercare di spegnere gli incendi provocati dalle auto in fiamme. Al momento non è possibile stabilire con certezza quanto accaduto ma il dato evidente e molto preoccupante è quello che pare che gli incendi siano stati appiccati appositamente da malviventi in azione ed in contemporaneità.

Il proprietario di una delle macchine distrutte ha diramato un duro sfogo attraverso il proprio canale social: “questa è l’immondizia che governa questa città, quella è la mia macchina incendiata, questo è il posto dove viviamo, le persone da cui siamo circondate”.

Gli incendi hanno interessato le auto parcheggiate nelle Vie Capitano Maira, Piemonte e Calatafimi.

Inoltre pare che che il numero di auto incendiate sia superiore a quello già constatato fino ad adesso.