Coronavirus, l’ultimo caso di Siculiana. Il Sindaco: “Forse contagio in ospedale”

Nessun nuovo caso di Coronavirus in provincia di Agrigento. Il dato è fermo a 133 contagiati (dall’inizio dell’emergenza). Metà delle persone, che hanno contratto il virus, sono guarite. Un po’ di apprensione per il secondo contagio a Siculiana.

“È opportuno evidenziare che la persona risultata positiva al test è stata ricoverata ad Agrigento il 20 aprile per cause non riconducibili al Covid19 e solamente dopo 6 giorni ha manifestato febbre. Pertanto verosimilmente il contagio è avvenuto in ospedale”, ha detto il sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella.

Il paziente è stato trasferito e ricoverato presso l’ospedale “Civico” di Palermo. “La situazione è sotto controllo”, ha concluso il primo cittadino.