On. Decio Terrana:“Task force del Governo totalmente inutili, al fianco dei Vescovi Italiani per la riapertura”

Il Coordinatore Regionale dell’Udc Italia in Sicilia, On. Decio Terrana, commenta la nota inviata ieri sera dalla Conferenza Episcopale Italiana al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Siamo al fianco di tutti i Vescovi ed i religiosi italiani – trasmette il Coordinatore Regionale dell’Udc Sicilia – Non è possibile che vengano aperte al pubblico attività ludiche o di svago e che non sia data la possibilità agli Italiani di professare la propria fede religiosa.”.

La nota è stata subito accolta dal Governo di Roma che ha assicurato di studiare un protocollo per permettere di ritornare ai riti religiosi pubblici.

“Sinceramente riteniamo grave che, come affermato dallo stesso Giuseppe Conte, le Task Force abbiano strutturato un piano di ritorno alle attività dimenticandosi totalmente dei Riti Religiosi – continua l’On. Terrana – e lo stesso accoglimento così rapido da parte di Palazzo Chigi che fa subito sapere che trasmetterà un protocollo per i Riti Religiosi ci fa capire quanto sia inadeguato e impreparato questo Governo. La Chiesa, da sempre, è stata Guida e Punto di Riferimento per la spiritualità di tutte le persone in sofferenza. Non è possibile privare gli Italiani della partecipazione a riti religiosi e ad incontri finalizzati a migliorare la propria condizione morale, spirituale e psico-fisica”.