Licata, scontro fra trattore e ape: agricoltore ferito gravemente

Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale, avvenuto in via Palma, nel centro di Licata. A scontrarsi un trattore e una moto ape.

Ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo veicolo, un agricoltore quarantenne di Licata. Per liberarlo dai rottami del mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

E’ stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, dove gli sono state diagnosticati vari traumi.

Valutate le gravi condizioni è stato disposto il trasferimento in una meglio attrezzata struttura sanitaria di Palermo.