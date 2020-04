Da Palma di Montechiaro a Montallegro per un incontro d’amore, multato pensionato

Era partito di buon mattino da Palma di Montechiaro, e stava per raggiungere Montallegro, per incontrare una donna. Un 70enne palmese è riuscito ad evitare diversi posti di controllo, prima di essere fermato dagli agenti della polizia Municipale di Porto Empedocle. E’ successo nella mattinata di domenica.

Il pensionato ha percorso il Villaggio Mosè, e la rotatoria di Giunone, pensando di non essere notato. Invece, non appena entrato in territorio di Porto Empedocle, all’altezza di contrada “Vincenzella”, è stato “pizzicato” da un equipaggio della Municipale.

Nell’autocertificazione aveva motivato lo spostamento per “questioni fisiologici”. E’ stato multato di 570 euro, ed ha dovuto rinunciare anche all’incontro con l’amica.