Agrigento, bambina morta in ospedale: si aspetta esito autopsia

Non sono stati ancora chiariti i dubbi sulla morte di una bambina di appena un anno, figlia di immigrati residenti nell’Agrigentino, il cui decesso è avvenuto la scorsa settimana, all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ancora a carico di ignoti.

Del caso si sta occupando il sostituto procuratore Gloria Andreoli, che ha disposto per domani (martedì 28 aprile) l’autopsia sul corpo della piccola. Già acquisite le cartelle cliniche.

Dopo Pasqua la piccola, a causa di una febbre alta, era stata accompagnata dai genitori al nosocomio agrigentino, dove le era stata diagnosticata una polmonite.

Dopo una cura di antibiotici e un miglioramento delle condizioni, la bambina è stata dimessa dai medici. Pochi giorni più tardi, le condizioni della bimba sono precipitate ancora una volta, tant’è che giovedì scorso i genitori hanno deciso di accompagnarla nuovamente in ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare: la bambina è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

I due tamponi Covid19 effettuati, uno post mortem, e il primo quando era ricoverata al reparto di Pediatria, hanno dato esito negativo.