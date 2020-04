Oggi Loredana Guida avrebbe compiuto 45 anni, la famiglia: “Sarà istituito un fondo di beneficenza a suo nome”

Il suo sorriso non c’è più. Così come la sua volontà di una società più giusta, più attenta e più generosa verso chi ha bisogno. Nel nome di Loredana Guida, però, si continua e si continuerà a fare del bene.

Sono stati infatti donati alle associazioni Save the Children ed Emergency i fondi raccolti in occasione del funerale della giornalista agrigentina uccisa dalla malaria lo scorso 28 gennaio e che oggi, 25 aprile, avrebbe compiuto 45 anni.

La famiglia, con le sorelle Francesca e Luisa e il fratello Giuseppe, oltre la mamma Elisabetta Mattaliano, proprio in questa giornata annunciano la volontà di costituire una raccolta fondi nel nome di Lory da realizzarsi su piattaforme virtuali.

Risorse da destinare ad iniziative benefiche centrate soprattutto sui bambini del Sud del Mondo.

Un’iniziativa che viene annunciata oggi ma che sarà lanciata nei prossimi mesi, superata questa fase storica tanto complessa, anche dal punto di vista economico per molti siciliani.

La famiglia, nel ricordare la memoria di Loredana, continua a ribadire la propria fiducia nella giustizia e negli organi preposti, certi che si riuscirà ad avere piena chiarezza sulle tante ombre che, a proprio parere, continuano ad aleggiare su una vicenda che ha sconvolto un intero Paese ma che, complici i fatti di questi mesi, sembra essere finita nel dimenticatoio.