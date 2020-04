Esclusiva Corriere Agrigentino – Intervista Fabio Falcone – Consigliere Comunale Canicattì – Capogruppo M5S

Abbiamo avuto il piacere di realizzare, in esclusiva, una breve intervista al Consigliere Comunale di Canicattì e Capogruppo del M5S, Fabio Falcone.

Nel corso dell’intervista, sono stati tanti i temi trattati, in particolare, il difficile periodo che la popolazione intera sta vivendo a causa dell’emergenza coronavirus, l’efficacia delle misure adottate dall’amministrazione comunale e le proposte, del Consigliere, per fronteggiare in modo migliore l’emergenza che stiamo attraversando.

Seguite fino in fondo questa piacevole ed interessante intervista, dove il Consigliere Falcone oltre che spiegare le proprie proposte per fronteggiare al meglio l’emergenza, lancia anche un appello sia ai Cittadini che alle Istituzioni.

A nome di tutta la redazione di Corriere Agrigentino, ci teniamo a ringraziare il Consigliere e Capogruppo M5S, Fabio Falcone, per la gentilezza, la cortesia e la disponibilità mostrata.

Buona Visione