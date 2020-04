Ravanusa, incendio danneggia furgone in sosta. Da accertare le cause del rogo

In fiamme un furgone di proprietà di un quarantaduenne, disoccupato, di Ravanusa. E’ accaduto ieri notte. Il rogo ha avvolto il mezzo, parcheggiato in via Berlinguer, nell’abitato di Ravanusa. Sono stati alcuni residenti a notare il veicolo in fiamme, e una colonna di fumo nero.

Immediatamente l’incendio è stato segnalato al centralino del 112. Sul luogo dell’accaduto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì.

Dopo aver domato le fiamme ormai attecchite sulla parte anteriore della carrozzeria dell’automobile, gli uomini antincendio, unitamente ai carabinieri della locale Stazione, hanno eseguito un sopralluogo lungo la strada, per accertare la natura dell’evento.

Da una prima perizia effettuata nel corso della notte, al momento le cause restano sconosciute.