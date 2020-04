Castrofilippo: donati 120 chili di pasta al comune. Saranno distribuiti alle famiglie bisognose

Centoventi chili di pasta De Cecco sono stati donati nella giornata di ieri dalla ditta Italian Food (Import -Export) del dottor Giuseppe Furnari con la collaborazione del cognato Marian Carlino al comune di Castrofilippo. Un grande gesto di generosità in questo momento di crisi sociale causata dal Covid 19. “Grazie alla Italian Food- ha detto il sindaco di Castrofilippo Franco Badalamenti- potremo dare una ulteriore mano di aiuto a tutte quellefamiglie del nostro paese che hanno difficoltà a fare la spesa. Nei prossimi giorni, provvederemo alla distribuzione di quanto ci è stato donato aggiungendo altri generi di prima necessità. In queste settimane- conclude il capo dell’amministrazione comunale- sono state tante le donazioni ricevute dal nostro ente e per questo voglio ringraziare chi sino ad oggi si è adoperato per alleviare la sofferenza di chi è in forte difficoltà”