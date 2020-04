Canicattì, croccantini gratuiti per gli animali d’affezione destinati ai soggetti che versano in condizioni economiche disagiate

L’assessore Umberto Palermo, con delega al Randagismo, informa che a partire da lunedì 27 aprile, nella sede del COC Sanitario, in via Kennedy, inizia la distribuzione dei croccanti per gli animali da compagnia. L’iniziativa è indirizzata a quei soggetti che, trovandosi in serie difficoltà economiche a causa dell’emergenza coronavirus, hanno già beneficiato dei voucher spesa.

Gli interessati potranno rivolgersi al COC di Protezione Civile muniti di Carta d’identità e di Codice Fiscale, mentre il relativo modulo da compilare per avere diritto a prelevare i croccantini sarà consegnato dal personale presente.

“Come anticipato nei giorni scorsi – commenta l’assessore Palermo – abbiamo ritenuto necessario rivolgere la nostra attenzione non solo agli aiuti alimentari per le fasce più deboli della popolazione ma anche per i nostri amici a quattro zampe.

Le tante famiglie che si sono trovate improvvisamente in gravi difficoltà economiche e che hanno in casa un cane, hanno anche seri problemi a fornirgli il necessario sostentamento.

Per evitare casi di abbandono, e quindi scongiurare un triste incremento del fenomeno del randagismo, distribuiremo a chi ne fa richiesta e versa in condizioni di necessità a causa dell’emergenza coronavirus, i croccantini messi a disposizione della nostra città dalla Fondazione Cappellino grazie all’iniziativa intrapresa dall’On. Michele Catanzaro, cui va il mio plauso per il suo impegno. Non vi lasciamo soli, uniti ce la faremo.”