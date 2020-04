La “fase 2” convivenza con il virus, dal 4 maggio edilizia e fabbriche. Poi i negozi

La “fase 2”, denominata convivenza con il virus, partirà dal prossimo 4 maggio. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha detto chiaramente che la Sicilia accoglierà le aperture alle attività, che il Governo nazionale varerà dal 4 maggio.

Le certezze: obbligo distanziamento sociale e mascherine.

I primi a ripartire il 4 maggio i cantieri edili. E oltre all’edilizia, riapriranno fabbriche e aziende. Non sarebbero ancora definite le date per le altre attività, ma un’ipotesi sarebbe far riaprire i negozi dall’11 maggio, e bar, ristoranti e pizzerie dal 18.

Inoltre saranno permessi gli spostamenti anche fuori dal proprio Comune, e all’interno delle singole Regioni, questo già dallo stesso 4 maggio, lasciando però in vigore i limiti alla mobilità intra-regionale.

Musumeci ha poi chiesto al premier Conte di iniziare subito “a disciplinare quali segmenti del turismo possono ripartire, come quello naturalistico o ambientale che non creano assembramenti”, chiedendo di programmare la stagione turistica, che dovrebbe partire dai primi di luglio.