Fondi per emergenza sociale. ARS verso lo sblocco dell’impasse. Caronia (Lega) “Sostegno immediato per famiglie”

La Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale ha approvato poco fa

l’emendamento che mira a sbloccare la situazione di stallo che si è

creata per l’utilizzo dei fondi regionali destinati all’emergenza

alimentare in Sicilia.

“Con la norma proposta – afferma Marianna Caronia della Lega,

promotrice dell’iniziativa – si potrà derogare alle norme per le

modifiche dei bilanci dei Comuni, e sarà sufficiente un provvedimento

di Giunta comunale per rendere disponibili le somme e poter quindi

avviare la distribuzione alle famiglie.”

“Finalmente – aggiunge la parlamentare – con un atto di buon senso si

va verso lo sblocco di una situazione che da settimane, come aveva

sottolineato anche l’ANCI, ha reso impossibile l’utilizzo di somme che

sono invece urgentissime per far fronte all’emergenza sociale che si è

creata per il Covid-19.

Appena la norma sarà operativa, i Comuni potranno finalmente avviare i

bandi ed assegnare i contributi alle famiglie; contributi, è bene

ricordarlo, destinati a bisogni primari, al cibo, ai medicinali,

prodotti per l’igiene e per l’infanzia.”