Coronavirus, ancora contagiate 2.259 persone (più 49 rispetto a ieri). I guariti sono 370

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 21 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 55.093 (+3.720 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.835 (+76, ma su quasi quattromila tamponi processati), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.259 persone (+ 49); 370 sono guarite (+ 24) e 206 decedute (+ 3).

Degli attuali 2.259 positivi, 551 pazienti sono ricoverati – di cui 37 in terapia intensiva – mentre 1.708 sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in provincia di Agrigento registrati 132 casi. Nessun nuovo positivo (dato aggiornato alle 16 di martedì 21 aprile). Si aspetta esito di oltre duecento tamponi effettuati la scorsa settimana, tra Agrigento e provincia, a persone tornate dal Nord, a fine marzo.