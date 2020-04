Coronavirus. Agrigento e provincia: dopo via libera attività fisica poca gente in giro

Poca gente in giro nel primo giorno aperto all’attività motoria. Si è visto qualche cittadino a fare jogging o al passaggio con il cane, ma quasi tutti vicini a casa (come impone l’ordinanza).

Per tutto il giorno sono andati avanti i controlli delle forze dell’ordine per far rispettare i decreti, del Governo nazionale e regionale, per contenere il contagio dal Coronavirus. Strade deserte da Agrigento a San Leone, da Porto Empedocle alla Scala dei Turchi. In giro solo qualche amante della corsetta.

Lungo le statali e le provinciali fermata diversa gente, che dalla residenza principale, si stava spostando verso la casa di campagna per curare l’orto, o per fare giardinaggio. E non sono mancate (pochissime) le sanzioni per i trasgressori.