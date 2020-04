Agrigento, in giro con un coltello in tasca: denunciato trentasettenne

Stava percorrendo una strada del quartiere del campo sportivo, ad Agrigento, con in tasca un coltello del tipo chiudibile, con lama a punta e manico.

Un trentasettenne di Agrigento A.A., abitante a Monserrato, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

A fermare e controllare l’uomo nei pressi di via Toniolo sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Il coltello è stato sequestrato. Il 37enne, indagato, ha nominato quale suo difensore di fiducia l’avvocato Daniele Re.