Nuovo invito del Dj di Canicattì Jo Corbo. Domani, domenica 19 aprile alle 17 sul canale social dell’artista musica disco dance in diretta. Basta collegarsi per trascorre insieme a Jo Corbo un pomeriggio diverso ricco di sorprese e di buona musica. Obiettivo: “Io Resto a Casa” per combattere la pandemia di Covid 19 in atto.