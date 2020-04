Covid 19: Nuove Disposizioni per l’Arcidiocesi di Agrigento dell’Arcivescovo Francesco Montenegro

Il Decreto Legge della Presidenza del Consiglio del 10 aprile 2020 ha prorogato fino al

3 maggio 2020 le limitazioni già in vigore, che interessano anche l’esercizio pubblico delle

attività di culto. Dopo essermi consultato con la Segreteria della CEI e in ottemperanza alle

indicazioni datemi per lettera, ritengo opportuno riconfermare, sino alla scadenza della

proroga, le disposizioni date per la nostra Arcidiocesi con lettera del 13 marzo 2020, con le

seguenti modifiche:

1. Apertura delle chiese. Le chiese possono rimanere aperte tutte le mattine fino alle ore 12.00, esclusivamente per la preghiera personale dei fedeli e a condizione che il parroco o un altro presbitero o un diacono assicuri ininterrottamente la presenza, per garantire il rispetto delle norme

vigenti.

2. Preghiera personale dei fedeli in chiesa

I fedeli che si recano in chiesa per un momento di preghiera personale devono rispettare

le norme date dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile

2020, che per comodità qui trascrivo:

L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i

frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto

più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della

propria abitazione. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli

spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze

lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in

caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la prevista

autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche

religiose.

3. Celebrazione della messa con alcuni ministri

Sino alla scadenza della proroga, è consentita ai presbiteri la celebrazione della messa a

porte chiuse e senza concorso di popolo, facendo anche uso dei mezzi di comunicazione

sociale, secondo gli orientamenti dati per la Settimana Santa. Pertanto possono essere

presenti: accanto al celebrante, un diacono, un ministro all’altare, un organista, un lettore

ed eventualmente due operatori per la trasmissione. Al di fuori di queste persone chiamate

a compiere un preciso servizio, nessun’altra persona può essere ammessa.

4. Matrimonio

Le celebrazioni dei matrimoni non sono vietate, ma subiscono una limitazione nella

partecipazione dei fedeli. Sino alla scadenza della proroga, il rito del matrimonio si può

celebrare alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni (cfr. Nota

interpretativa del Ministero dell’Interno del 27 marzo 2020, attuativa del DPCM “Cura

Italia” pubblicato il 9 marzo 2020 e le successive modifiche e integrazioni).

5. Battesimo

Per il battesimo, come per gli altri sacramenti e sacramentali, sono confermate le

Franceco Montenegro ARCIVESCOVO METROPOLITA DI AGRIGENTO

disposizioni date dalla Segreteria Generale della CEI, con lettera del 17 marzo 2020.

Nelle circostanze in cui l’amministrazione del Battesimo non può essere differita in data

successiva alla cessazione dell’emergenza sanitaria (per esempio, nel caso di bambini con

malattie che li espongono a pericolo di vita), questa avvenga secondo le modalità in uso

nel rito romano. Si tenga conto delle seguenti indicazioni: a) il ministro mantenga

un’opportuna distanza dal battezzando e dai genitori e padrini; b) per le unzioni con l’olio

dei catecumeni e il sacro crisma, il ministro indossi guanti monouso in vinile o nitrile; c) si

omettano il segno della croce sulla fronte del bambino nei riti di accoglienza e il rito

dell’effatà in quelli esplicativi; d) in casi di particolare urgenza o emergenza, si consideri

la possibilità del rito abbreviato (cfr. Rito per il battesimo dei bambini, ed. it. 1979, Cap.

III). Sono ammessi alla celebrazione: il celebrante, i genitori con il bambino da battezzare

ed eventuali altri figli e i padrini. Non sono assolutamente ammessi parenti.

6. Esequie

Quello delle esequie è il capitolo più doloroso, che si aggiunge al dolore per la perdita di

un familiare o di un amico. Le regole sono molto stringenti. Sono vietati i funerali in

chiesa. Il sacerdote può recarsi in forma privata al cimitero, dove può celebrare un breve

rito della sepoltura, come previsto dal Rituale per le esequie senza celebrazione della

messa. Durante le esequie al cimitero i presenti devono rispettare la distanza di almeno

un metro imposto dalla normativa. Sono sospesi i cortei funebri a piedi, sia dalla casa sia

verso il cimitero. Al termine dell’emergenza sarà concordata con la famiglia una messa

esequiale.

7. Riconciliazione sacramentale

La celebrazione avvenga in luoghi ampi e areati e non nel confessionale. Nell’ascolto

delle confessioni si mantenga la distanza di almeno un metro tra il ministro e il penitente,

chiedendo a eventuali altri fedeli presenti in chiesa di allontanarsi per garantire la dovuta

riservatezza. Sacerdote e penitente indossino la mascherina protettiva.

8. Viatico

Per quanto possibile sia portato dal sacerdote e non dal ministro straordinario. Si

assumano le medesime precauzioni di cui sopra, avendo cura di non toccare la bocca del

malato mentre viene fatta assumere la particola. Il sacerdote – prima di comunicare il

malato e dopo – deterga le mani con acqua saponata e le asciughi con carta monouso.

9. Unzione degli infermi

Si osservino le precauzioni di cui sopra. Il ministro abbia cura di usare guanti monouso in

vinile o nitrile e, in particolare dopo l’unzione, eviti di toccare con le dita scoperte la

superficie del guanto.

10.Celebrazioni comunitarie

È vietato ogni tipo di convocazione e celebrazione comunitaria di carattere sia liturgico

sia devozionale.

Ancora una volta vi ringrazio per la comprensione per quanto vi sto chiedendo. Siamo

tutti fiduciosi che, con l’aiuto del Signore, riusciremo a superare questo momento di prova.