Porto Empedocle, Donazione di gelati alle associazioni di volontariato del campo della solidarietà

Nella città di Camilleri nei giorni a cavallo di questa Pasqua, per molte famiglie poco agiate, è arrivata la dolce novità di gelati Motta e cornetti surgelati da colazione Alemagna, donati ad associazioni di volontariato, parrocchie e volontari evangelisti.

A donare e distribuire i gelati è stata l’azienda Troisi Srl concessionaria Froneri – Gelati Motta. Gli imprenditori Girolamo e Daisi Troisi si sono coordinati con il sindaco Ida Carmina che ha voluto coinvolgere le organizzazioni del terzo settore.

“Ringrazio Girolamo e Daisi Troisi – ha spiegato Ida Carmina – per il bel gesto che hanno compiuto in un momento di difficoltà come questo per molte famiglie indigenti. Il volontariato in questi giorni sta facendo molto, ma anche nei nostri uffici della Solidarietà Sociale si sta lavorando senza sosta e speriamo a breve, in totale trasparenza, di poter terminare di consegnare tutti i buoni spesa a nostra disposizione per quelle famiglie che ne hanno di bisogno e fatto richiesta, a seguito della pubblicazione del nostro avviso”.

La consegna dei gelati avvenuta sabato scorso è stata coordinata dagli assessori Calogero Conigliaro e Alessandro Monaco, alla presenza del consigliere comunale Concetta Sacco che ha fatto da tramite con l’Amministrazione comunale.

Importante è stato anche il contributo dell’Associazione di Volontariato della Protezione Civile Ser Lance che ha cooperato durante le fasi di distribuzione dei gelati, presso le celle frigorifere di associazioni e parrocchie. Successivamente queste organizzazioni hanno donato alle famiglie meno abbienti evitando assembramenti e rispettando il distanziamento sociale.