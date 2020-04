Pasquetta sicura per evitare contagi: da stamattina controlli serrati in tutto l’agrigentino. Elicotteri in volo contro i furbi

Da stamattina centinaia tra carabinieri, poliziotti, uomini della Guardia di Finanza, della polizia provinciale e municipale del corpo forestale e della capitaneria di porto presidiano l’intera provincia di Agrigento. In volo anche elicotteri che dall’alto monitorano le zone maggiormente frequentate in questa giornata di pasquetta per scoraggiare coloro i quali volessero trasgredire alle regole. L’obiettivo è quello di evitare gli spostamenti e gli assembramenti dopo la pandemia di Covid 19 attualmente in atto. I controlli dureranno per l’intera giornata di oggi,