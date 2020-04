Agrigento, nuovo caso di Coronavirus. Sale a 13 numero contagiati

Agrigento registra un nuovo caso di Coronavirus. Si tratta di una persona ricoverata per altre ragioni presso una struttura ospedaliera di Palermo da diversi giorni. Oggi è risultata positiva al test. Sale a 13 numero contagiati ad Agrigento, dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

“Dobbiamo continuare a stare attenti, occorre cautela, dobbiamo rispettare le regole delle attuali restrizioni e il distanziamento sociale. In provincia continua a crescere lentamente il numero di casi positivi al virus. Sono 125 oggi, ieri erano 123″, dice il sindaco di Agrigento Lillo Firetto.

“Sono 42 i nuovi contagi in Sicilia, 10 in meno rispetto a ieri. 14 sono i guariti. 8 i decessi. In totale dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione sono morte 171 persone.

In Italia 20.465 morti, 566 morti in 24 ore. 135 più di ieri. I nuovi contagi accertati 3.153 sono 175 nuovi ricoveri presso le strutture ospedaliere, ma 83 in meno in terapia intensiva. Una lentissima tendenza alla diminuzione. Dovremo essere molto attenti per contenere il contagio anche e soprattutto adesso, evitare l’insorgenza di focolai che potrebbero annullare i nostri sacrifici. Tutto dipenderà dai nostri comportamenti. La Pasquetta è trascorsa. Non credo che dimenticheremo facilmente questa Pasqua 2020. Ci siamo riscoperti solidali, uniti, responsabili. A parte qualche eccezione è così che sento la comunità agrigentina e ne sono orgoglioso. Credo che lo siate anche voi”, conclude il primo cittadino.