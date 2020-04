Un anziano scomparso nelle campagne di Alessandria della Rocca è stato ritrovato sano e salvo dai carabinieri. È in buone condizioni di salute di salute, e trasportato in ospedale per esami di controllo.

Questa mattina un elicottero dell’Arma ha sorvolato la zona e con l’aiuto delle pattuglie su strada, sono riusciti ad individuare l’uomo.