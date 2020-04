Migrante contagiato sbarcato a Porto Empedocle, quarantena per chi ha avuto contatti

In merito al caso di accertata positività al Coronavirus di un giovane migrante egiziano, adesso in isolamento in un centro di Pozzallo, da registrare l’intervento della Prefettura di Agrigento, che per evitare fonti di ulteriore contagio ha incaricato l’Ufficiale sanitario di Porto Empedocle, e la Direzione Sanitaria dell’Asp di Agrigento perché siano individuati i soggetti della nostra provincia, che hanno avuto contatti con il migrante, i quali, accanto ad un periodo di isolamento fiduciario, saranno altresì destinatari di un servizio medico di sorveglianza attiva, ed eventualmente saranno sottoposti a tampone nel caso in cui dovesse esserne riscontrata la necessità”.

“Come reso noto dalla stessa autorità sanitaria – si legge nella nota della Prefettura -, già nei momenti successivi all’arrivo a Porto Empedocle era stata effettuata, a scopo preventivo e precauzionale, la sanificazione dell’ambiente a bordo della nave di linea sulla quale i migranti avevano viaggiato.

Si segnala infine che il personale della Polizia di Stato ed il personale sanitario presente allo sbarco era munito di idonei dispositivi di protezione individuale, tuttavia anche nei confronti dello stesso personale verranno poste in essere tutte le procedure ritenute a tutelarne la salute ed a intervenire in caso di insorgenza di qualsiasi possibile sintomatologia”.ente saranno sottoposti a tampone nel caso in cui dovesse esserne riscontrata la necessità”.